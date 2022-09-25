В Шхеме ЦАХАЛ обезвредил группу палестинских боевиков и предотвратил готовящиеся теракты

Армия обороны Израиля, которую перевели в состояние повышенной боевой готовности в преддверии праздников, в ходе столкновения с вооруженными палестинцами ликвидировала одного террориста.

Силы обороны Израиля заявили, что рано утром в воскресенье военные обнаружили группу вооруженных палестинцев, которые ехали недалеко от Шхема на мотоциклах и авто.

В столкновении с израильскими войсками был ликвидирован один палестинец, входивший в вооруженную группировку «Логово льва».

«Военнослужащие ЦАХАЛа открыли огонь по вооруженным людям. Попадания были идентифицированы», — сообщили в ЦАХАЛе.

Сообщается, что террористическая группа направлялась для совершения обстрела в этом районе.

После происшествия палестинская группировка, называющая себя «Логово льва», объявила, что был убит ее член Саид Куни. В ходе столкновения пострадали еще несколько участников, сообщают палестинские издания.

Группа, базирующаяся в Шхеме, была создана в последние месяцы членами различных террористических группировок, в том числе связанных с Бригадой мучеников Аль-Аксы и Палестинским исламским джихадом.

«Логово льва» связано с Ибрагимом Набулси, который был убит в ходе рейда ЦАХАЛа в прошлом месяце. Набулси взял на себя ответственность за многочисленные нападения в Иудее и Самарии.

Армия обороны Израиля была в состоянии повышенной готовности в регионе в связи с ростом числа нападений и в преддверии приближающихся еврейских праздников.

Во время Рош ха-Шана, Йом Кипур, а также в первый и последний дни Суккота Израиль закроет переходы в Иудею и Самарию и в сектор Газа для палестинцев. Военные говорят, что это превентивная мера во время праздников против нападений.

Комиссар полиции Коби Шабтай заявил в четверг:«Мы наблюдаем значительное увеличение количества предупреждений о террористических атаках и готовимся к ним с увеличением сил».

Ранее Курсор писал, что у дома министра обороны прошли акции протеста.

Также напомним о чрезвычайном происшествии: в синагоге в Димоне террорист убил еврея ножом.