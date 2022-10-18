ЦАХАЛ арестовал восьмерых сообщников террориста, убившего солдата Ноа Лазар

По подозрению в террористической деятельности были задержаны палестинцы, которые связаны с преступником Уди Тамими, стрелявшим в Ноа Лазар.

В рамках расследования теракта на КПП Шуафат, восемь подозреваемых и сообщников из окружения террориста, стрелявшего в женщину-военнослужащую Ноа Лазар, были арестованы ночью во вторник, 18 октября. В ходе операции ЦАХАЛА по задержанию террористов в районе возникли беспорядки, в том числе солдат атаковали камнями и бутылками с зажигательной смесью.

Об этом сообщает Israel Hayom.

По информации пресс-службы ЦАХАЛа, при обыске в домах подозреваемых были обнаружены и изъяты патроны, детали оружия и бронежилеты.

Во время акции в районе произошли беспорядки. Силы безопасности разогнали протесты. Пятерых террористов объявили в розыск.

Ранее Курсор информировал, что ЦАХАЛ сносит дом палестинского террориста, убившего Ноа Лазар. Силы безопасности нанесли на карту для сноса дом террориста Уди Тамими в Шуафате. Во время возникших на месте столкновений были задержаны трое экстремистов.