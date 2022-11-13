В Иудее и Самарии женщины обвинили в сексуальном насилии известного раввина

Полицейские создадут спецгруппу для проверки обвинений в сексуальном насилии, которые выдвинули жительницы Иудеи и Самарии против духовного лидера партии «Ноам» Цви Тау.

Об этом Walla.

Женщины утверждают, что раввин к ним домогался 30 и 40 лет назад. Полиция намерена проконсультироваться с прокуратурой и создать специальную следственную группу, чтобы расследовать обвинения возникшие в отношении раввина Цви Тау.

Известно, что на прошлой неделе жительница Хеврона Нехама Тана обратилась в полицию с жалобой касаемо сексуальных домогательств со стороны раввина. Если правоохранители получат новые заявления ‒ дело передадут в «Лахав-433».

По словам Тана, ей потребовалось около 30 лет, чтобы «сказать правду». Она утверждает, что раввин Тау домогался к ней, когда она была несовершеннолетней.

«Я стараюсь, сделать так, чтобы мой голос был услышан, зная, что здесь в любой момент меня могут заставить замолчать», ‒ заявила она.

Помимо нее, еще одна женщина по имени Дорит заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны раввина Тау, что, по ее словам, произошло 40 лет назад. Она утверждает, что репатриировалась в Израиль одна и часто гостевала в доме раввина. Она и его первая жена даже сдружились. Во время одного из визитов Дорит убиралась на кухне.

«Вдруг он зашел и закрыл за собой дверь. Он снял с меня нижнее белья, снял свою одежду и попытался мной овладеть. Сначала я онемела, а потом пришла в себя и ударила его ногой. Мне удалось выбежать на балкон и сбежать из дома», ‒ поделилась она.

Окружная прокуратура Иерусалима уполномочила полицию начать расследование, и, в зависимости от развития событий, Цви Тау могут вызвать для проведения допроса.

Также «Курсор» сообщал, что в суде Беэр-Шевы прокомментировали чрезмерно мягкое наказание за изнасилование девочки.