В суде Беэр-Шевы прокомментировали чрезмерно мягкое наказание за изнасилование девочки

Суд пояснил свое слишком мягкое решение о наказании для насильника-бедуина соглашением с семьей пострадавшей девочки.

Суд в специальном письме попытался разъяснить скандальный приговор бедуину из Негева, который пытался изнасиловать 10-летнюю девочку.

Об этом сообщает канал Израильские трудовыебудни.

Полтора года назад трое бедуинов ночью пробрались в дом в поселении Рамат а-Негев с целью ограбления. В одной из комнат один из них увидел спящую 10-летнюю девочку и попытался изнасиловать ее в извращенной форме.

Суд назначил ему 5 лет тюрьмы и штраф в 70 тысяч шекелей по соглашению о признании вины. В результате такое решение вызвало бурю негодования в соцсетях и израильских чатах в связи с чрезмерно мягким наказанием за такое преступление.

В опубликованном письма из суда говорится: «Смягчение наказания произведено по согласию с семьей несовершеннолетней. В противном случае девочке пришлось бы выступать в суде, и в зале были бы оглашены интимные подробности нападения. Кроме того, суд учел, что нападавший во время совершения преступления был несовершеннолетним».

Также суд учел, что имеется отзыв из тюрьмы, где преступник находится уже больше года: «Он прошел лечение и не нуждается в длительном сроке наказания».

Напомним, во время оглашения судебного приговора бедуин широко улыбался.

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