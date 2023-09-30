В Иудейской пустыне обнаружили крошечное золотое кольцо с надписью

Как украшение там оказалось, останется загадкой, как и личность человека, которому оно принадлежало.

Археологи во время раскопок в Иудейской пустыне, а именно в Гиркании, обнаружили маленькое кольцо, изготовленное из золота, на котором была выгравирована надпись на коптском арабском языке.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Найденная драгоценность диаметром всего около 1 см и подходит, как для девочки, так и для мальчика. Кольцо украшено овальным фрагментом бирюзы, и как выяснилось, имеет надпись с уникальной особенностью: первое и третье слова написаны зеркальным шрифтом, что может указывать на то, что кольцо использовалось в качестве печати.

По словам эксперта по арабской эпиграфике из Еврейского университета Ницан Амитай-Прайс, на нем написано: "Так пожелал Аллах". Но пока остается загадкой, как украшение оказалось в этой местности и кому оно принадлежало.

Кроме этого, во время раскопок исследователи нашли камень с тексом, сверху над которым был нарисован крест. Надпись сделана на языке койне — общегреческом. В ходе расшифровки удалось узнать, что это пересказ своими словами "Молитвы Давиду" из Теилим. По стилю письма надпись датируется не позднее первой половины VI века нашей эры.

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