Захоронение с останками молодой женщины были найдены в одной из пещер столицы.

В Иерусалиме, в Израиле, археологи обнаружили останки греческой куртизанки времен Александра Македонского. Эти кремированные останки были найдены рядом с серией изогнутых железных гвоздей и хорошо сохранившимся зеркалом в бронзовой коробке.

Как пишет "IFLScience", эта гробница, датированная третьим или четвертым веком до нашей эры, была расположена в погребальной пещере, которая была вырыта возле шоссе в южной части Иерусалима. Археолог Гай Штибель отмечает, что это раннее свидетельство применения кремации в Израиле в эллинистический период.

Возникает вопрос о том, почему могила греческой куртизанки находится на шоссе, вдали от любого поселения или места того времени. Ответ на этот загадочный вопрос может быть связан с погребальным инвентарем, включая зеркало-ящик, которое ассоциируется с греческими женщинами.

Зеркала такого типа были роскошными предметами, а иногда гречанки могли получать их в качестве свадебного приданого. Однако замужние женщины обычно не покидали Грецию, поэтому единственным способом для гречанок получить такое зеркало был подарок от эллинистического военного или политического деятеля, связанного с гетерой - высококлассной куртизанкой.

Гетеры были подобны японским гейшам и сопровождали армейских офицеров и чиновников во время зарубежных кампаний, оказывая различные услуги, в том числе и сексуальные.

Исследователи считают, что наличие роскошного предмета, такого как зеркало, рядом с кремированными останками, указывает на то, что это могила женщины греческого происхождения, сопровождавшей важного члена эллинистической армии или правительства.

Из-за временных рамок погребения, есть вероятность, что гетера и ее покровитель отправились в Иерусалим во время одного из походов Александра Македонского или во время войн диадохов - периода борьбы между полководцами Александра за право наследования его власти. Эта находка предоставляет ценную информацию об общественных и культурных связях того времени.

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