В Израиль прибыл генерал из США: названа цель визита

На следующей неделе в Иерусалиме ждут министра обороны США Ллойда Остина в рамках рабочего турне по Ближнему Востоку, включающего визиты в Иорданию и Египет.

В пятницу, 3 марта, в Израиль прибыл глава Объединенного комитета начальников штабов армии США, генерал Марк Милли.

Об этом сообщает Israel Info.

Отмечается, что Милли проведет серию встреч с главами служб безопасности. Согласно официальным сообщениям, будут обсуждаться “вопросы региональной безопасности”, включая угрозу ядерного вооружения Ирана.

Издание также информирует, что на следующей неделе в Иерусалиме ждут министра обороны США Ллойда Остина. Он прибудет в Израиль в рамках рабочего турне по Ближнему Востоку, включающего визиты в Иорданию и Египет.

«Визиты американских генералов состоятся на фоне кризиса в отношениях между Вашингтоном и правительством Израиля. Премьер-министр Нетаниягу не осудил “омерзительное” для американцев выступление Смотрича с призывом “стереть Хавару с лица земли”, вопреки призыву пресс-секретаря Белого дома», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, Пентагон использует обширный, но малоизвестный запас американских боеприпасов в Израиле, чтобы помочь Украине удовлетворить острую потребность в артиллерийских снарядах в войне с россией*. Об этом сообщили американские и израильские официальные лица.

Запас обеспечивает Пентагон оружием и боеприпасами для использования в ближневосточных конфликтах. Согласно отчету, США также разрешили Израилю доступ к поставкам в чрезвычайных ситуациях.

Израиль, который постоянно отказывался поставлять оружие Украине из-за боязни испортить отношения с москвой*, изначально выражал обеспокоенность по поводу того, что может показаться причастным к вооружению Украины, если Пентагон решит изъять свои боеприпасы из запасов. Около половины из 300 000 патронов, предназначенных для Украины, уже отправлены в Европу и в конечном итоге будут доставлены через Польшу, сообщили The New York Times израильские и американские официальные лица.

Ранее Курсор писал, что посол Украины призывает Израиль вооружить Киев и занять «правильную сторону истории». Посол Украины в Израиле утверждает, что Украина может одержать победу над *россией и без помощи Израиля, но он все равно призывает Иерусалим выступить «против русского геноцида».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!