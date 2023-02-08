В Израиль прибыло 90 украинских еврейских беженцев

Девяносто украинских еврейских беженцев прибыли в Израиль чартерным рейсом, который стал возможным благодаря Международному братству христиан и евреев (IFCJ).

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Группа присоединилась к более чем 15 000 человек, которые совершили алию после того, как *россия вторглась в Украину.

«Я здесь, чтобы сказать, что вы вернулись домой. Я рассматриваю успешную интеграцию репатриантского сообщества как вопрос государственной важности, и мы здесь, чтобы помочь в изучении нового языка и культуры, а также интеграции в национальную рабочую силу», — сказал министр Алии и интеграции Офир Софер, который находился в аэропорту Бен-Гурион во время прибытия рейса.

Среди пассажиров рейса были трое членов семьи Пумрейковых: 41-летний Сергей, 36-летняя Людмила и их 8-летняя дочь Ксения. Мужчина описал прошлый год как «сущий ад». Наиболее частым звуком, который слышали эти люди – сирена воздушной тревога.

«Мы жили на 10-м этаже нашего дома, и каждый раз, когда завывала сирена, я хватал жену и дочь и бежал как можно быстрее вниз по лестнице в подвальное убежище. Я подбадривал Ксению, сказав, что это игра, в которой нужно выяснить, кто быстрее доберется до цели. Это было ужасно. Были постоянные перебои с электричеством, и мы часами сидели в холоде и темноте. Мы поняли, что больше не можем так жить», – сказал он.

IFCJ выделила более 26 миллионов долларов на помощь тысячам украинских беженцев.

«Курсор» сообщал, что украинские военнослужащие прибыли в Израиль.

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