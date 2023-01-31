В Израиль приедет президент африканской мусульманской страны

Президент Чада Махамат Деби собирается нанести дипломатический визит в Израиль во вторник вечером.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Отмечается, что визит состоится «в рамках усилий Израиля по укреплению связей с мусульманскими странами».

«Чад наладил отношения с Израилем в 2017 году под руководством Идрисса Деби, предыдущего президента. Его сын Махамат является нынешним президентом после того, как его отец был убит силами Фронта перемен и согласия в Чаде (ФАКТ) в 2021 году», — напоминает издание.

Как сообщал Курсор, накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Израиль. В аэропорту Бен-Гурион американского дипломата встретил министр иностранных дел Эли Коэн. Стороны побеседовали о важности совместной борьбы с иранской ядерной программой и продвижении объявления Стражей исламской революции террористической организацией.

Министры также говорили о распространении соглашений Авраама на другие арабские и мусульманские страны.

Коэн поблагодарил госсекретаря за осуждение терактов в Иерусалиме в выходные и подчеркнул важность союза между Израилем и Соединенными Штатами.

«Союз между Израилем и Соединенными Штатами является одним из столпов национальной безопасности Государства Израиль и его внешних отношений. Визит госсекретаря в Израиль является важным и значимым событием для наших отношений, и я благодарю госсекретаря за приверженность США региональной стабильности, за недвусмысленное послание против терроризма, которое он озвучил сразу после приземления в Израиле, за готовность действовать для расширения соглашений Авраама и за продолжение решительного фронта против Ирана», — сказал глава МИД.

Также Курсор информировал о том, что 18 января с визитом в Израиль прилетел советник США по национальной безопасности Джейк Салливан.