В Израиль пытались незаконно ввезти сотни редких рептилий

Оперативники подразделения полиции 747 задержали троих молодых мужчин, которые пытались перевезти в Израиль редких черепах, змей и ящериц.

В аэропорту Бен-Гуурион были задержаны трое мужчин, прибывших в Израиль из Нидерландов. Их подозревают в контрабанде редких рептилий.

Об этом сообщает 7kanal.

Оперативники подразделения полиции 747 провели операцию под прикрытием, получив информацию от полицейской разведки. За контрабандистами была начата слежка с момента их посадки в самолет, вылетающий в Израиль, до момента получения багажа.

Сотрудники полиции проверили сумки мужчин и увидели в них коробки с сотнями редких черепах, змей и ящериц. Подозреваемые были задержаны, а животных изъяли и отправили в Управление природы и парков.

Отмечается, что несанкционированный ввоз таких животных в Израиль считает уголовным преступлением.

3 צעירים נעצרו בנתב»ג בחשד שניסו להבריח מאות זוחלים נדירים מהולנד@sharonidan pic.twitter.com/bEtK7P9Abc — כאן חדשות (@kann_news) August 29, 2022

«Курсор» писал ранее, что на пограничном переходе в Израиле инспекторам удалось предотвратить контрабанду десятков редких рыб, которые предоставляют опасность для человека. Житель Хеврона пытался тайком ввезти в страну из Иордании 73 панцирные щуки, которые у аквариумистов пользуются большим спросом.

Еще мы писали, что более дюжины находящихся под угрозой исчезновения морских черепах пробежали по пляжу в Израиле, когда их выпустили в дикую природу после нескольких месяцев реабилитации в Центре спасения морских черепах в центральном Израиле.