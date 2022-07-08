Невозможно не умилиться: в Тель-Авиве выпустили в море спасенных редких черепах

Более дюжины находящихся под угрозой исчезновения морских черепах пробежали по пляжу в Израиле, когда их выпустили в дикую природу после нескольких месяцев реабилитации в Центре спасения морских черепах в центральном Израиле.

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Морские рептилии прошли месяцы интенсивной терапии, начиная с антибиотиков и других лекарств, в учреждении к северу от Тель-Авива на побережье Средиземного моря.

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Янив Леви, эколог морских черепах, управляющий центром, сказал, что перед тем, как выпустить черепах, биологи убедились, «что мы возвращаем их в дикую природу на 100% здоровыми».

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Ученые приклеили к панцирям нескольких особей спутниковые метки, чтобы можно было следить за местонахождением черепах и продолжать изучать их поведение в дикой природе.

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