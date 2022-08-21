В Израиль с начала войны приехало более 20 тысяч беженцев из Украины

Посол Израиля в Киеве (Украина) Михаил Бродский сообщил, что после полномасштабного российского вторжения на украинскую территорию в Израиль приехало более 20 тысяч украинцев, которым предоставили статус беженца и государственную помощь.

Бродский признался, что раньше в посольстве полагали, что в Израиль из-за российской агрессии приедут десятки тысяч, если не сотни тысяч евреев.

Об этом сообщает «Главком«.

«Это большой стресс для маленькой страны принять огромное количество людей в такой ситуации. Мы небольшая страна, у нас нет неограниченных ресурсов. Поэтому мы сказали, что приезжающие из Украины и не имеющие права на репатриацию могут приехать, если у них есть в Израиле родственники или друзья, которые могут им помочь. Так и было. И действительно, с начала войны более 20 тысяч украинцев, не имеющих еврейских корней, приехали в Израиль и приобрели статус беженца», – рассказал Бродский.

По его словам, в основном это люди, у которых есть в Израиле друзья или родственники. Им предоставили возможность легально находиться в стране и «определенную небольшую помощь». Также он рассказал, что после решения Высшего суда справедливости эти ограничения перестали действовать.

«И мы вернулись к ситуации, когда каждый украинец может взять билеты, прилететь в Израиль, но это не значит, что его уронят в страну, если есть подозрение, что человек приезжает работать нелегально. А в Израиле это большая проблема», – поделился дипломат.

Посол утверждает, что сейчас в Израиле зарегистрировано 20 тысяч беженцев и ещё 4 тысячи находятся нелегально, а потому их планируют зарегистрировать. Речь идет о тех людей, которые приехали как туристы, но решили остаться и продолжить работать на нелегальных основаниях. Каждому из них правительство предоставило законную возможность остаться, а также их не планируют депортировать или выгонять из страны.

Кроме этого, в интервью Бродский заявил, что Украине не стоит слепо копировать израильский опыт в плане безопасности.