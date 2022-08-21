Посол Израиля: Украине не стоит слепо копировать наш опыт в плане безопасности

Посол Израиля в Киеве (Украина) Михаил Бродский считает, что Украине не следует «слепо» копировать систему безопасности, которая используется в Израиле.

Он это вспомнил в контексте заявления украинского президента Владимира Зеленского касаемо того, что Израиль – пример для безопасности. По мнению Бродского, «слепое» подражание в Украине израильскому опыту является неправильным.

Об этом сообщает «Главком«.

«Хочу предостеречь попытку сделать copy-paste, взять израильский опыт и попытаться его скопировать в Украине. Это невозможно. Потому что Украина – это другая страна, отличающаяся территорией, населением, ментальностью. Соседи, угрозы – все разное», – сказал он.

Однако, посол считает, что накопленные знания Израиля могут помочь украинскому народу в совмещении развития и противостояния агрессивным соседям.

«Но самое важное, что нас объединяет, это то, что и нам, и вам, к сожалению, придется дальше жить и развиваться в условиях нестабильности и угрозы безопасности. И в этом смысле израильский опыт может помочь Украине: как при постоянной угрозе безопасности развивать экономику, технологии, общество, сохранять демократию, свободу слова, политическую борьбу и продолжать обустраивать свое государство, становиться более развитой страной, сильнее технологически и экономически», – добавил Бродский.

Кстати, ранее посол сообщал, что Израиль отправил в Харьков 25 тысяч пайков быстрого приготовления, что предусмотрено гуманитарной помощью Израиля Украине.

Также «Курсор» рассказывал о том, что премьеры Чехии и Словакии призвали предоставить Украине помощь для борьбы с российскими оккупантами. В совместном видео обращении они заявили, что не хотят, «чтобы россия* стала соседкой».

Кроме этого, СМИ выяснили, что мешает США признать российскую федерацию* страной-спонсором терроризма.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!