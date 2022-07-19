В Израиле для некоторых пенсионеров сделают бесплатный проезд в транспорте

Этим пенсионерам достаточно будет при поезде на общественном транспорте провести карту, и с них не будут списываться деньги.

Сегодня, 19 июля, Министерство транспорта Израиля заявило, что с 1 августа текущего года введет бесплатный проезд для пенсионеров в возрасте 75 лет и старше.

Об этом сделает издание «Детали».

Для этих категорий пенсионеров будет проезд без ограничений на всех видах общественного транспорта. Чтобы воспользоваться льготой, лица в возрасте 75 лет и старше должны будут зарегистрировать профиль «Захав-кав» на зеленой проездной карте «Рав-кав». Это можно также сделать при помощи мобильных приложений, разработанных для пополнения проездной карты.

Сделав это, пенсионерам будет достаточно при поездке на автобусе или в поезде провести карту, и с них не будет взиматься платеж.

«Курсор» писал ранее, что Министерство транспорта Израиля представило национальный план электрификации общественного транспорта. Согласно новой программе все автобусы станут электрическими в стране в 2035 году. Такое нововведение сделает поездку для пассажиров более комфортной.

Еще мы писали, что Кабинет министров утвердил план премьер-министра Нафтали Беннета и министра транспорта Мерав Михаэли «Один миллион», предусматривающий сокращение использования частных автомобилей на 5%, что составляет один миллион поездок в день, в течение года.