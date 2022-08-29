Израильские учителя зарабатывают больше, чем другие в ОЭСР — отчет

Израильские учителя зарабатывают на 23% больше, чем их коллеги в странах ОЭСР, с поправкой на часы преподавания и национальный уровень жизни, согласно новому отчету Shoresh, независимого исследовательского центра политики, занимающегося социально-экономическими вопросами.

Сообщение появилось, когда учителя в Израиле угрожают забастовкой и не начнут учебный год вовремя, если правительство не согласится обеспечить более высокую заработную плату и условия труда для педагогов.

Несмотря на жалобы учителей на низкую заработную плату, в докладе Shoresh подчеркивается, что ситуация не такая черно-белая, как может показаться.

Зарплата учителей в Израиле фактически ниже, чем в среднем по ОЭСР: зарплата на 5,1% ниже среднего показателя по ОЭСР в начальных школах, на 4% ниже в неполных средних школах и на 4,5% ниже в старших классах средних школ.

«Хотя в публичном дискурсе в Израиле такие сравнения обычно делаются в месячном или годовом исчислении, они, как правило, вводят в заблуждение из-за того, что сосредоточены только на одной стороне уравнения — что получают учителя — и игнорируют другую сторону, то, что учителя дают взамен», — говорится в отчете, в котором указывается на очень низкий уровень знаний израильских студентов и учителей в Израиле по сравнению с другими развитыми странами.

Shoresh указал, что более информативно сравнивать зарплату израильских учителей с зарплатой учителей в других странах, принимая во внимание их часы преподавания и национальный уровень жизни.

«Эти корректировки — с поправкой на (а) объем работы, выполняемой учителями, и (б) национальную почасовую заработную плату — полностью опровергают общественное мнение в Израиле о том, что учителям страны недоплачивают по сравнению с их сверстниками за границей», — говорится в отчете.

Согласно скорректированному сравнению, учителя начальной школы в Израиле фактически зарабатывают на 3% больше, чем их коллеги в странах ОЭСР, в то время как учителя младших классов средней школы зарабатывают на 16% больше, а учителя старших классов средней школы получают на 23% больше.

Еще одна проблема, затрагивающая израильскую систему образования, — это очень низкий уровень достижений израильских учеников по математике, естественным наукам и чтению на международных экзаменах, причем эти низкие уровни часто объясняются переполненными классами в стране.

В Израиле в классах начальных школ часто бывает примерно на шесть учеников больше, чем в классах в странах ОЭСР. Однако количество студентов на одного учителя в израильской системе образования на самом деле почти такое же, как в среднем по ОЭСР, поэтому кажется, что Израиль платит достаточному количеству учителей, чтобы уменьшить перегруженность классов, но на местах этого не происходит.

Еще одна жалоба, высказанная в дискурсе в Израиле, касается якобы высокого разрыва в зарплате между учителями со стажем и учителями начального уровня, поскольку учителя начальных классов с 15-летним опытом зарабатывают на 45% больше, чем начинающие учителя. Хотя это может показаться большим разрывом, это средний показатель для стран ОЭСР.

В младших классах средней школы разрыв в зарплате увеличивается до 60%, в результате чего Израиль превышает примерно 2/3 стран ОЭСР, но в старших классах средней школы разрыв составляет всего 29%, что ниже, чем в большинстве стран ОЭСР.

«Таким образом, публичные заявления о чрезвычайном разрыве между более опытными и менее опытными учителями в Израиле не подтверждаются международными сравнениями», — говорится в отчете.

Сравнение, однако, относится только к зарплате учителей, работающих полный рабочий день, но многие израильские учителя работают только неполный рабочий день. Среди учителей-первокурсников 92% работают неполный рабочий день. Даже после 10 лет работы большинство учителей продолжают работать неполный рабочий день, а после 30 лет более трети все еще работают неполный рабочий день.

Разница между зарплатой полный и неполный рабочий день значительна: учителя-первокурсники, работающие полный рабочий день, получают среднемесячную зарплату в размере 8 538 шекелей, а средняя зарплата неполного рабочего дня составляет всего 3 763 шекеля, что намного ниже минимальной зарплаты для полных часов. Зарплата учителей, работающих полный рабочий день, неуклонно растет с увеличением стажа, в среднем 18 506 шекелей после 30 лет, но учителя, работающие неполный рабочий день, с таким же опытом зарабатывают чуть менее половины этой суммы и составляют 9 135 шекелей.

«Поскольку расходы Израиля на образование затмевают его очень большие расходы на оборону и стали крупнейшими бюджетными расходами страны за последние годы, жизненно важно сделать шаг назад и взглянуть на картину в целом — прежде чем тратить еще большие суммы денег налогоплательщиков на то, что кажется очень нефункциональная система», — заключает отчет Shoresh, призывая к «полной перестройке» системы образования, включая ряд вопросов, таких как улучшение основной учебной программы, перестройка дорогостоящего Министерства образования и наделение директоров большими полномочиями.

«Это национальный кризис»: министр образования обругала Либермана. Министр образования Ифат Шаша-Битон заявила, что запрос Авигдора Либермана о судебном запрете «доказывает», что он не хочет сделки.

Как ранее писал Курсор, Либерман выступил с требованием наложить запрет на забастовку учителей, чтобы предотвратить срыв учебного процесса.

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