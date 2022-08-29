В сентябре в Израиле могут измениться цены на бензин

С 1 сентября в Израиле ожидается снижение цен на бензин, в частности подешевеет стоимость самой популярной марки автомобильного топлива — А95.
Об этом сообщает 9tv.
Эксперт энергетического рынка отметил, что 95-октановый бензин понизится на 0-50 агорот и составит 6,08–6,018 шекеля.
В Управлении топливных ресурсов говорят, что изменение цены на топливо обусловлено тремя факторами: снижением мировых цен на нефть, усилением шекеля против доллара и решением министра финансов Авигдора Либермана продлить действие налоговой скидки.
Отметим, что на данный момент литра автомобильного топлива в Израиле остается одной из самых высоких в развитых странах. Одна из причин этого — уровень государственного акциза и налогов.
«Курсор» писал ранее, что в Израиле снова выросли цены на базовые молочные продукты, находящиеся под контролем государства. Стоимость товаров вырастет почти на 5%.
Еще мы писали, в июле 2022 года продуктовый набор в Израиле подешевел на 15 шекелей (1,5%), по сравнению с прошлым месяцем. Средняя стоимость базовой корзины составила 948 шекелей.
Напомним, что израильская электрическая корпорация (IEC) заявила, что согласилась на несколько более умеренное повышение цен в августе — на 8,6% вместо 9,6%