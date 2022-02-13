В Израиле готовится спецоперация по срочной эвакуации евреев из Украины — СМИ

Министр алии и интеграции готовится приложить все усилия, чтобы спасти и перевезти около 200 000 евреев из Украины в случае эскалации ситуации и возможного нападения России.

По мере того, как угрозы российского вторжения в Украину становятся все более конкретными, члены еврейской общины Украины должны решить, заинтересованы ли они в том, чтобы покинуть свою родину — в помощь еврейским организациям и израильскому правительству — или остаться и дать отпор как патриотические граждане.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «The Jerusalem Post».

По словам высокопоставленных чиновников израильского правительства, около 200 тысяч потенциальных репатриантов смогут покинуть Украину и переехать в Израиль, если захотят. Из 200 000 подходящих израильских граждан, согласно израильскому Закону о возвращении, только около 50 000 являются галахическими евреями.

На случай нападения России на Украину у Израиля запланирована секретная операция, которая включает в себя не только их спасение и доставку в Израиль, но и предоставление временного жилья, а также другие социальные блага. Детали планов не ясны, но все соответствующие правительственные министерства и официальные организации регулярно встречаются для разработки этого потенциального плана эвакуации в течение уже многих недель.

Министр алии и интеграции Пнина Тамно-Шата сообщила журналистам, что она поручила министерству подготовиться к сценарию тысяч репатриантов в случае нападения России.

«На данный момент у нас нет возможности указать, сколько потенциальных репатриантов въедет в Израиль в этот момент, но мы должны быть готовы», — отметила она.

На вопрос, сколько потенциальных украинских евреев, по оценкам, заинтересовано в немедленной эвакуации, министр ответила, что «это могут быть десятки тысяч, но также и просто тысячи».

Тамано-Шатат направила запрос в аппарат премьер-министра созвать дискуссию «по всему, что касается евреев Украины», раскрывает она.

Высокопоставленный израильский чиновник говорит, что даже если украинский еврей захочет быть освобожденным — но не для того, чтобы совершить алию — это будет возможно, потому что «еврейское государство было создано, чтобы быть убежищем для евреев — поэтому мы не делаем различий между теми, кто хочет совершить алию, и теми, кто просто заинтересован в спасении своей жизни».

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Лапид встретился с заместителем министра иностранных дел Украины.

Министр иностранных дел Яир Лапид поделился опасениями по поводу эскалации кризиса в Украине с Эмине Джапаровой, заместителем министра иностранных дел в Украине.

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