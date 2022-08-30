В Тель-Авиве приземлился самолет Лукашенко: что известно

Самолет беларусского правительства, которым обычно летают члены семьи Лукашенко, совершил посадку в Тель-Авивие в понедельник, 29 августа.

В понедельник, 29 августа, в Израиль прилетел самолет, принадлежащий правительству Беларуси, которым пользуется непосредственно семья Лукашенко. На борту был Виктор Лукашенко, старший сын самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщили «Беларускі гаюн».

«Сегодня в 10:12 из Национального аэропорта «Минск» вылетел бизнес-джет Bombardier Challenger 850 с регистрационным номером EW-301PJ. Этим самолетом пользуется семья Лукашенко. В районе 15:15 по грузинскому времени бизнес-джет приземлился в Тбилиси. Менее чем через час самолет отправился оттуда в Тель-Авив», — пишет издание «Беларускі гаюн».

Самолет приземлился в аэропорту Тель-Авива в 18:13, 29 августа. По информации СМИ, в Израиль прилетел именно Виктор Лукашенко. Цели поездки не известны.

Старший сын белорусского президента является его помощником по безопасности и членом Совета безопасности Республики Беларусь. Имя Виктора Лукашенко связывали, помимо прочего с нелегальной торговлей оружием.

По отношению к Виктору Лукашенко и его жене введены санкции ЕС, Канадой, Украиной и другими западными странами.

Ранее Курсор писал, что Лукашенко пригрозил белорусскими самолетами, которые готовы нести ядерное оружие.

Напомним, самопровозглашенный лидер Беларуси впервые за полгода войны в Украине осудил действия путина.

Также мы сообщали, что Лукашенко дал армии Беларуси странный приказ.