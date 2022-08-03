Самолет El Al, летевший в Милан, вернулся обратно: названа причина

Самолет израильской авиакомпании El Al, который следовал в Италию, был вынужден вернуться в аэропорт «Бен-Гурион».

Сегодня вечером, 3 августа, самолет израильской авиакомпании El Al, который совершал рейс Тель-Авив-Милан, был вынужден развернуться и совершить посадку в аэропорту «Бен-Гурион».

Об этом сообщает издание «Детали».

Как оказалось, такое решение было принято из-за столкновения самолета с птицами. Пилоты вернулись в Тель-Авив вскоре после взлета, чтобы тщательно все перепроверить и провести техническое обслуживание воздушного судна.

Отмечается, что в скором времени пассажиров пересадят на другой самолет, который доставит их в Милан (Италия).

«Курсор» писал ранее, что пассажирский самолет авиакомпании Jubba Airways совершил аварийную посадку в аэропорту столицы Сомали Могадишо, о погибших не сообщается, все находившиеся на борту — более 30 пассажиров — выжили. На видео с места происшествия видно, что самолет перевернулся при посадке.

Еще мы писали, что рейс авиакомпании El Al совершил экстренную остановку в Баку, столице Азербайджана, из-за того, что одному из пассажиров стало плохо.

Напомним, что израильская авиакомпания El Al Israel Airlines Ltd. рассматривает возможность запуска прямых рейсов в Токио и Мельбурн. Израильский перевозчик объявил о запуске этих маршрутов в 2019 году, но планы были отменены из-за пандемии.