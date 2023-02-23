В Израиле могут создать Национальное управление по борьбе с бедностью

22 февраля Кнессет провел предварительное чтение законопроекта о Национальном управлении по борьбе с бедностью, который был одобрен 50 депутатами из разных политических фракций, без каких-либо противников или воздержавшихся.

Об этом сообщает «Двар ха-овдим бЭрец Исраэль«.

Инициатором законопроекта был депутат кнессета Инон Азулай (ШАС), аналогичные законопроекты приложили к нему депутаты Аида Тума-Слиман (ХАДАШ-ТААЛ) и Наама Лазими («Авода»). Законопроект направлен в комиссию по труду и социальному обеспечению для обсуждения в рамках подготовки к первому чтению.

В соответствии с законопроектом, Национальное управление по борьбе с бедностью будет создано в рамках министерства Негева, Галилеи и национального могущества и будет финансироваться из государственного бюджета. Управление будет формулировать годовые и многолетние планы, информировать и продвигать учебные программы по проблемам бедности и неравенства, заниматься экономическим планированием, создать информационно-исследовательский центр, координировать между министерствами и местными органами власти, а также консультировать правительство.

Управление будет состоять из представителей различных министерств, таких как министерство развития периферии, внутренних дел, образования, труда и социального обеспечения, а также представителей Службы национального страхования, Службы занятости и представителей общественности, занимающихся этим вопросом. Председателем управления будет назначен министр Ицхак Васерлауф («Еврейская мощь»).

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