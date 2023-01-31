В Израиле могут установить новый порядок выдачи больничных листов

Ежегодно не менее 8 млн израильтян обращаются к врачам за больничным.

Правительство намерено одобрить законопроект о хозяйственном регулировании на 2023-2024 гг., в котором есть статья, подразумевающая изменение порядка получения больничных листов.

Об этом пишет The Marker.

Выдачу краткосрочных освобождений от работы по болезни у семейных врачей хотят передать больничным кассам. Согласно данным, ежегодно не менее 8 млн израильтян обращаются за больничным. В 72 процента случаев речь идет о больничном сроком до 4 дней, а почти половина делают это с помощью аппликации больничной кассы.

В минздраве говорят, что у этого явления есть две негативные стороны. Первая состоит в том, что многие люди приходят за больничным уже здоровыми и получают освобождение от работы постфактум. Врачи выполняют лишь роль автоматического штампа. А вторая заключается в дополнительной нагрузке на медицинских работников, а она и без того высокая.

Правительство планирует передать больничным кассам выдачу больничных листов до 4 дней или до 12 дней в совокупности за год. Для получения документа на более продолжительный срок надо будет обращаться к специалисту.

«Курсор» писал ранее, что на рассмотрение депутатов Кнессета передали черновой вариант законопроекта о государственном регулировании на текущий год, в котором представлены множественные изменения и реформы, в частности предлагается штрафовать пациентов, если они пропускают у врача очередь.

Еще мы писали, что с 3 января в нескольких отделениях больничной кассы «Маккаби» пациенты могут не использовать магнитную карту. Вместо нее можно будет использовать цифровые кошельки Apple Pay и Google Pay на своем смартфоне.