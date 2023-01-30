СМИ: израильтян, пропустивших очередь к врачу, предлагают штрафовать

Больничные кассы будут обязаны напомнить пациенту, что у него есть очередь к врачу.

На рассмотрение депутатов Кнессета передали черновой вариант законопроекта о государственном регулировании на текущий год, в котором представлены множественные изменения и реформы, в частности предлагается штрафовать пациентов, если они пропускают у врача очередь.

Об этом сообщает 12 канал ИТВ.

В тексте сказано, что больничные кассы смогут выдавать больничные листы гражданам без посещения своего лечащего врача, если служащий отсутствовал на работе от 1 до 3-х дней. А после пациент должен посетить специалиста.

Также больничные кассы начнут вводить штрафы для израильтян, которые отказались от приема врача менее, чем за 24 часа до установленного времени. Поликлинику смогут взимать и не возвращать оплату за посещение специалиста.

Но при этом, в медицинском учреждении будут обязаны напомнить пациенту, что у него есть очередь к врачу за 14 дней до назначенного приема.

«Курсор» писал ранее, с 3 января в нескольких отделениях больничной кассы «Маккаби» пациенты могут не использовать магнитную карту. Вместо нее можно будет использовать цифровые кошельки Apple Pay и Google Pay на своем смартфоне.

Еще мы писали, что в Израиле одним из самых приоритетных направлений является цифровая медицина. Недавно правительство выбрало больницу, где начали использовать преимущества сети 5G, чтобы повысить качество обслуживания.

Напомним, что американское издание Newsweek составило рейтинг с самыми инновационными больницами мира, куда включили израильскую больницу «Шиба».