Больничная касса Маккаби отменяет магнитные карты пациентов

Новая система уже начала действовать в трех городах Израиля.

С сегодняшнего дня, 3 января, в нескольких отделениях больничной кассы «Маккаби» пациенты могут не использовать магнитную карту.

Об этом рассказал сайт 12-го телеканала.

Вместо нее можно будет использовать цифровые кошельки Apple Pay и Google Pay на своем смартфоне или смарт-часах. Сейчас новая система начала функционировать в трех городах: Кирьят-Оно, Ганей-Тиква и Гиват-Шмуэль. Но к концу 2023 года услуга будет доступна по всей стране. Одновременно сохранится возможность использовать и магнитную карточку.

Представители «Маккаби» отметили, что гордятся тем, что стали первыми в стране, кто запустил цифровую карту на смарт-устройствах, ведь это значительно облегчает жизнь пациентам. Пока услуга доступна на устройствах на платформе Android.

«Курсор» писал ранее, что на самую большую больничную кассу Израиля «Клалит» подали иск и обвинили ее в ненадлежащей организации хранения персональных данных клиентов.

Еще мы писали, что с начала 2023 года во всех больничных кассах поднимутся цены на стоматологические услуги для взрослых. В среднем, подорожание произойдет на 14 процентов.

Напомним, что в Израиле одним из самых приоритетных направлений является цифровая медицина. Недавно правительство выбрало больницу, где начали использовать преимущества сети 5G, чтобы повысить качество обслуживания.