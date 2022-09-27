В Израиле можно будет арендовать новую квартиру на 40 лет: известны детали

Первые 1000-1500 квартир, которые построят на 3-5 земельных участках, будут расположены в Тель-Авиве и Ришон ле-Ционе.

В Израиле хотят реформировать рынок жилья и начать продажу земельных участков для строительства многоквартирных домов, которые будут сдаваться в долгосрочную аренду.

Об этом сообщает издание Calcalist.

Компания «Дира ле-хаскир», которая находится в ведении министерства строительства начала продавать такие участки еще в 2015 году, а недавно минфин решил увеличить срок аренды новых квартир в два раза. Вместо 20 лет, как было предусмотрено изначально, жильцы смогут арендовать недвижимость на 20 лет.

На первом этапе предполагается построить на 3-5 участках 1000-1500 квартир, они будут расположены в Тель-Авиве и Ришон ле-Ционе. Но эти участки нужно распределить между подрядчиками. Ожидается, что этот вопрос решится в течение ближайших двух месяцев. Предполагается, что будет изменен параграф устава Земельного управления, определяющий срок аренды земли. Это позволит строить жилье на долгосрочный съем.

Еще будет проведен конкурс на застройку, но сначала нужно подготовить всю необходимую документацию, позволяющую проводить тендер по системе BOO — Build, Own, Operate (строй, владей, эксплуатируй).

Учитывая, что гражданам будут сдавать квартиры на такой долгий срок, в сфере строительства потребуются изменения. Застройщики должны будут оценить свои возможности финансировать проекты, потому что основной доход в дальнейшем они будут получать из эксплуатации зданий, а не реноваций, как это было прежде.

«Курсор» писал ранее, что квартиры в Израиле вновь дорожают, следом поднимается.