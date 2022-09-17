В Израиле наблюдается нехватка рабочих рук: какие специальности самые востребованные

В августе число вакансий в Израиле увеличилось еще на полпроцента и превысило 151 тысячу, установив новый рекорд.

Несмотря на рост предложений на рынке вакансий, в Израиле по-прежнему пустует почти каждое 20-е рабочее место. Известно, на какую специальность самый большой спрос среди израильтян.

Об этом пишет «НЭП».

Так, имеется 14 тысяч ставок инженеров, включая компьютерщиков и инженеров-механиков. Кроме того, израильтянам предлагаются 12 тысяч ставок в секторе торговли: разыскивают торговых агентов, продавцов-консультантов в магазинах, продавцов в ларьках и на базарах.

Не так много – 11,5 тысячи – предлагают работу официантам и барменам. Свободны около 10 тысяч ставок программистов, не хватает больше 6 тысяч поваров. Тысячами исчисляется дефицит работников почти всех профессий, учитываемых ЦСБ.

Примечательно, что с учетом этого всего месяц назад ЦСБ сообщило, что число безработных без учета отсутствовавших на рабочих местах по причинам, связанным с коронавирусом, вновь превысило 150-тысячную отметку и достигло 160 тысяч человек.

Ранее «Курсор» писал о том, что в Израиле стремительно падает уровень безработицы. Центральное статистическое бюро поделилось официальными показателями.