В Израиле наблюдается необычно высокий уровень загрязнения воздуха

В пятницу по всей стране ожидается высокий уровень загрязнения воздуха из-за ветров, дующих с Синая, заявили министерства здравоохранения и окружающей среды.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Загрязнение будет особенно высоким в долине реки Негев и Иордании и уменьшится к вечеру. Он также будет высоким в Гуш-Дане, Иерусалиме, на Западном берегу и в других районах, но ослабнет уже во второй половине дня.

Министерство охраны окружающей среды заявило, что люди с заболеваниями сердца и/или легких, пожилые люди, дети и беременные женщины должны избегать серьезных физических упражнений на открытом воздухе.