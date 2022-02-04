В Израиле наблюдается необычно высокий уровень загрязнения воздуха

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Пасмурная погода
Фото: depositphotos.com

В пятницу по всей стране ожидается высокий уровень загрязнения воздуха из-за ветров, дующих с Синая, заявили министерства здравоохранения и окружающей среды.

В пятницу по всей стране ожидается высокий уровень загрязнения воздуха из-за ветров, дующих с Синая, заявили министерства здравоохранения и окружающей среды.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Загрязнение будет особенно высоким в долине реки Негев и Иордании и уменьшится к вечеру. Он также будет высоким в Гуш-Дане, Иерусалиме, на Западном берегу и в других районах, но ослабнет уже во второй половине дня.

Министерство охраны окружающей среды заявило, что люди с заболеваниями сердца и/или легких, пожилые люди, дети и беременные женщины должны избегать серьезных физических упражнений на открытом воздухе.

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Автор материала:
Кати Адхам
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