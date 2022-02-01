Метеорологи зафиксировали молнию длиной более 700 километров

По словам ученых, 18 июня 2020 года в районе границы Уругвая и Аргентины была замечена самая продолжительная молния. По данным метеорологов, вспышка длилась 17,102 секунды.

Эксперты из Всемирной метеорологической организации смогли зафиксировать удивительную молнию, которая установила рекорд по своей длине – 768 километров.

Об этом сообщили на аккаунте в социальной сети Twitter организации.

Такое явление – очень опасно. Отметим, что в 1994 году похожая молния убила сразу 469 человек.

Что же касается нового рекорда, в еще в 2020 году 18 июня на границе Уругвая и Аргентины заметили самую длинную молнию за всю историю наблюдений. Вспышка продолжалась по времени 17,102 секунды.

WMO has verified 2 new world records for lightning in notorious #megaflash hotspots Longest distance single flash of 768 km (477.2 miles) across southern #USA on 29.4.2020 Greatest duration of 17.102 seconds over #Uruguay and northern #Argentina on 18.6.2020@NOAA pic.twitter.com/ijPXXue0bD — World Meteorological Organization (@WMO) February 1, 2022

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году, когда вспышка длилась 16,73 секунды. Такую молнию заметили в Аргентине.

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