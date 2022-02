Метеорологи зафиксировали молнию длиной более 700 километров

Эксперты из Всемирной метеорологической организации смогли зафиксировать удивительную молнию, которая установила рекорд по своей длине – 768 километров.

Об этом сообщили на аккаунте в социальной сети Twitter организации.

Такое явление – очень опасно. Отметим, что в 1994 году похожая молния убила сразу 469 человек.

Что же касается нового рекорда, в еще в 2020 году 18 июня на границе Уругвая и Аргентины заметили самую длинную молнию за всю историю наблюдений. Вспышка продолжалась по времени 17,102 секунды.

WMO has verified 2 new world records for lightning in notorious #megaflash hotspots

Longest distance single flash of 768 km (477.2 miles) across southern #USA on 29.4.2020

Greatest duration of 17.102 seconds over #Uruguay and northern #Argentina on 18.6.2020@NOAA pic.twitter.com/ijPXXue0bD

— World Meteorological Organization (@WMO) February 1, 2022