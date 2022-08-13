В Испании обрушилась сцена на музыкальном фестивале: есть пострадавшие

Организаторы заявили, что «чрезвычайные» погодные условия привели к повреждению различных объектов инфраструктуры на территории фестиваля.

Один человек погиб и десятки получили ранения, когда сильный ветер обрушил часть сцены на фестивале танцевальной музыки вблизи испанского города Валенсия рано утром в субботу, сообщили региональные службы спасения.

Другие объекты инфраструктуры также были повреждены.

Среди пострадавших трое получили серьезные травмы. 14 человек — более легкие травмы, сообщили региональные службы спасения в Твиттере. Региональные органы здравоохранения позже сообщили, что помощь была оказана 40 людям.

«Мы полностью опустошены и опечалены тем, что произошло сегодня утром», — говорится в заявлении организаторов на странице фестиваля в Facebook.

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