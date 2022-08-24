ЧП в Эйлате: во время концерта на людей упала осветительная стойка

Парамедики, приехавшие на место происшествия, госпитализировали в больницу с травмами двух девочек. Начато расследование инцидента.

Сегодня вечером, 24 августа, на концерте певцов Статика и Бен-Эля в Эйлате произошло чрезвычайное происшествие. На людей рухнул столб системы освещения.

Об этом сообщает издание «Детали».

Тяжелая конструкция была установлена на сцене и упала на толпу. В результате легкие телесные повреждения получили две девочки. На место инцидента приехала «скорая» помощь, которая забрала их в медицинское учреждение.

Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств несчастного случая.

Видео с места происшествия поделился 14 канал.

רמקולים או עמוד תאורה נפל על 2 ילדות במהלך הופעה של סטטיק ובן אל באילת. נקווה לרפואת הפצועות משהו רע קורה שם בצמד וזה לא עושה טוב לאף אחד.

קרדיט: אסף אטיאס. יש להם עין הרע pic.twitter.com/vdh6kjT4Gl — יוסי שורץ (@SNyysl) August 24, 2022

«Курсор» писал ранее, что один человек погиб и десятки получили ранения, когда сильный ветер обрушил часть сцены на фестивале танцевальной музыки вблизи испанского города Валенсия.

Еще мы писали, что члены испанской хип-хоп группы, которая гордится тем, что в своих песнях затрагивает такие социальные проблемы, как права ЛГБТ и феминизм, испортили израильский флаг во время международного музыкального фестиваля, состоявшегося в Венгрии.

Напомним, официальные лица в Техасе заявили, что, по крайней мере, восемь человек погибли и еще несколько получили ранения во время давки на фестивале Astroworld. По словам начальника пожарной охраны Хьюстона Самуэля Пенья, смертельная трагедия произошла, когда выступал рэпер Трэвис Скотт.