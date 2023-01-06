В Израиле намерены бороться с шумовым загрязнением

Шумовое загрязнение, от которого ежедневно страдают миллионы людей, может быть столь же вредным для здоровья, как и загрязнение воздуха.

В города шум исходит из различных источников, в том числе от строительной техники, автомобилей, сирен, кондиционеров и громкой музыки. Наиболее распространенной проблемой для здоровья, которую он вызывает, является потеря слуха, вызванная шумом. Воздействие громкого шума также может вызвать высокое кровяное давление, болезни сердца, нарушения сна и стресс. Эти проблемы со здоровьем могут затронуть все возрастные группы, особенно детей.

Высокие децибелы могут вызвать не только потерю слуха и шум в ушах (звон или жужжание в ушах, которые исходят изнутри тела, а не из внешнего источника). Это также может вызвать или усугубить диабет 2 типа, проблемы с психическим здоровьем, проблемы с когнитивными функциями, задержку обучения в детстве и низкий вес при рождении. Ученые исследуют другие возможные связи, включая деменцию.

В настоящее время министерства охраны окружающей среды и инноваций, науки и техники разрабатывают технологии для выявления этих источников шума с использованием картографических технологий для автоматического обнаружения транспортных средств, производящих громкий шум. Решения, отобранные для демонстрации, получат гранты на общую сумму 150 000 шекелей.

Допустимые уровни шума основаны на стандартах предотвращения шума, как указано в правилах дорожного движения. Однако сегодня, при отсутствии автоматических технологий для обнаружения и идентификации опасного шума от транспортных средств, правоприменение является сложным и требует трудоемких операций и, следовательно, не является эффективным долгосрочным решением. В результате требуется технологическое решение для обнаружения и идентификации транспортных средств, создающих шум выше определенного уровня.

Два министерства публикуют новую платформу и бросают вызов предпринимателям и предприятиям с целью снижения шума от транспортных средств за счет автоматического обнаружения и идентификации. Задача, опубликованная на веб-сайте National Challenge по адресу challenge.gov.il, поощряет инновационные процессы в государственных министерствах и других органах.

Конкурс призывает предпринимателей и бизнес продемонстрировать решения, позволяющие выявлять и обнаруживать аномально шумные транспортные средства в различных условиях видимости (день, ночь, туман) и при любой погоде. Министерство охраны окружающей среды выделит 150 000 шекелей на три предложения, которые будут отобраны для демонстрации.

Технологические решения должны предусматривать как обнаружение шума, превышающего допустимый уровень шума, так и точную идентификацию шумных транспортных средств среди транспортных средств на дороге.

В последние годы шум от транспортных средств стал представлять опасность в городской и пригородной среде, особенно при несанкционированных модификациях мотоциклетных двигателей или выхлопных систем.

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