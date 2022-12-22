В Израиле обнаружена новая вспышка птичьего гриппа

Согласно данным Министерства сельского хозяйства, было обнаружено, что куры инфицированы штаммом птичьего гриппа H5N1 на ферме рядом с Мишмар ха-Шарон, недалеко от Нетании.

На ферме содержится около 128 000 птиц. Все курятники в радиусе 10 км помещены на карантин. Ветеринарная служба проводит тестирование на всех других фермах в этом районе.

Министерство сельского хозяйства рекомендовало всем, у кого есть домашние птицы, держать птиц внутри зданий и не выпускать их на улицу, чтобы предотвратить распространение вируса.

Министерство сельского хозяйства подчеркнуло, что покупать птицу и яйца по-прежнему безопасно, и, как обычно, вся птица и яйца должны быть полностью приготовлены перед употреблением.

Эта вспышка является четвертой зарегистрированной вспышкой в ​​Израиле в этом сезоне.

На прошлой неделе вспышка вируса была обнаружена на ферме в Кфар-Монаше в центральном Израиле, где содержалось 70 000 птиц. Ферма управляется той же компанией, что и другая ферма в Бейт-Херут, которая в прошлом месяце пострадала от вспышки птичьего гриппа и расположена недалеко от последней вспышки.

О первой вспышке в этом сезоне сообщили в прошлом месяце на бойне индеек в кибуце Шлухот на севере Израиля.

В конце 2021 года в Израиле произошла крупная вспышка птичьего гриппа H5N1. Министерство сельского хозяйства назвало ее одной из крупнейших вспышек в мире. Кроме того, в прошлом году вирус впервые вызвал массовую гибель диких птиц, убив 1 млн птиц и 8 000 журавлей в 20 горячих точках по всей стране.

Новая инфекция в Израиле произошла на фоне продолжающейся вспышки в Северной Америке и Европе, которая началась в прошлом году и была описана как «крупнейшая в истории» вспышка на обоих континентах.

Ранее Курсор писал, что в Эмек-Хефере обнаружен птичий грипп. Карантин введен министерством сельского хозяйства на всех производствах курятины в радиусе десяти километров от выявленного объекта с инфекцией.

Редакция уже информировала, что минздрав из-за нарушений закрывает фабрику Мааданей Далья. Представители минздрава установили, что производственная деятельность на фабрике продолжается в ненадлежащих санитарных условиях, которые представляют угрозу здоровью потребителей.

Напомним, что в Израиле обнаружили птиц, инфицированных птичьим гриппом H5N8.