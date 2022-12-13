В Эмек-Хефере обнаружен птичий грипп

Карантин введен министерством сельского хозяйства на всех производствах курятины в радиусе десяти километров от выявленного объекта с инфекцией.

В поселении Бейт-Халеви в Эмек Хефер зафиксирована инфекция птичьего гриппа.

Об этом сообщает Walla.

Во вторник, 13 декабря, в курятнике для индеек в мошаве в Эмек Хефер.

В связи с этим представители минсельхоза ввели карантин во всех фермах по производству куриного мяса в радиусе 10 километров вокруг Эмек Хефер.

Ранее Курсор писал, что минздрав заявил о резком росте госпитализаций с гриппом. Минздрав призывает население вакцинироваться от гриппа, особенно мужчин и женщин от 65 лет и старше, а также людей из групп риска.

Также напомним, что «Курсор» сообщал, что заболеваемость коронавирусом растет. Кризис-менеджер по коронавирусу профессор Салман Зарка заявил, что за последние две недели наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.

Редакция уже информировала, что минздрав из-за нарушений закрывает фабрику Мааданей Далья. Представители минздрава установили, что производственная деятельность на фабрике продолжается в ненадлежащих санитарных условиях, которые представляют угрозу здоровью потребителей.

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