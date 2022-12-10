Минздрав из-за нарушений закрывает фабрику Мааданей Далья

В пятницу, 9 декабря, минздрав отдал распоряжение о прекращении деятельности фабрики «Мааданей Далья» в Тайбе из-за выявленных в результате проверки нарушений.

Об этом сообщает издание «НЭП».

Представители минздрава установили, что производственная деятельность на фабрике продолжается в ненадлежащих санитарных условиях, которые представляют угрозу здоровью потребителей. При чем, нарушения на предприятии были обнаружены еще в прошлом году, но компания не предприняла никаких мер.

Также главврач Центрального округа, профессор Зохар Мор отметил, что компания занимается производством фасованных салатов, не имея соответствующей лицензии.

По результатам проверки было решено прекратить всю производительную деятельность фабрики до получения разрешения на ее возобновление от минздрава — после исправления недостатков или переноса производства в другое здание.

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