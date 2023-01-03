В Израиле обнаружили еще два новых очага птичьего гриппа

Министерство ввело карантин во всех курятниках в радиусе до 10 км.

Во вторник, 3 января, в хозяйствах киббуца Магаль в центре страны и в Беэр-Тувья на юге (в районе Ашдода) были зафиксированы новые очаги птичьего гриппа.

Об этом пишет 7kanal.

В связи с распространением инфекционного заболевания, в радиусе десяти километров представители министерства здравоохранения закрыли все курятники.

Отметим, что птичий грипп — вирусная инфекция домашних и диких птиц, характеризующаяся общим угнетением, отеками, множественными кровоизлияниями и поражениями внутренних органов. Наиболее распространенными подтипами птичьего гриппа, вызывающими инфекции у человека, являются вирусы H5, H7 и H9. Подхватить заболевание человек может в том случае, если съесть плохо проваренное мясо, или через грязные руки после разделки зараженных птиц.

Заболевание гриппом птиц начинается остро с озноба, повышения температуры до 38°С и выше, мышечных и головных болей, болей в горле.

«Курсор» писал ранее, что впервые птичий грипп в Израиле был обнаружен 22 ноября 2022 года на птицеферме, где разводят индеек, в кибуце Шлухот.

Еще мы писали, что минздрав заявил о резком росте госпитализаций с гриппом. Представители ведомства призывают население вакцинироваться от гриппа, особенно мужчин и женщин от 65 лет и старше, а также людей из групп риска.