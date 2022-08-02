В Израиле обнаружили комаров с опасным вирусом: в министерстве озвучили предупреждение

Как и каждый сезон, Министерство охраны окружающей среды отслеживает и отлавливает комаров. Взрослые комары идентифицируются и тестируются в лабораториях Министерства здравоохранения.

Комары, зараженные вирусом, были обнаружены при отловах, проведенных в конце июля возле финиковых плантаций в Эйлате, Грофите и на переходе Эйлат — Акаба.

Министерство охраны окружающей среды предупредило местные власти, где были обнаружены зараженные комары, приказав усилить мониторинг в зараженной зоне и, при необходимости, немедленно принять меры по профилактике и борьбе.

Лихорадка Западного Нила — это заболевание, которое передается от животных и также передается человеку. Он вызывается вирусом, обнаруженным в основном у домашней птицы, и передается человеку и различным животным через укусы комаров. Инкубационный период болезни с момента укуса до развития признаков заболевания длится примерно от 5 до 21 дня, а болезнь обычно длится от 3 до 6 дней. В большинстве случаев это легкое, похожее на грипп заболевание, которое проходит само по себе и характеризуется лихорадкой, головными болями, слабостью, болью в суставах и мышцах, конъюнктивитом, сыпью, а иногда тошнотой и диареей. Возможными редкими осложнениями являются острое воспаление головного мозга или менингит, редко заболевание заканчивается летальным исходом.

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