В США одобрили препарат для профилактики диабета

В Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрили использование лекарства Циельд (Tzield), которое отсрочивает симптомы диабета первого типа.

Об этом сообщает FDA.

Новый препарат отсрочивает начало третьей фазы, на которой диагностируют диабет первого типа, людям, имеющим высокий риск болезни. Действующее вещество лекарства – моноклональные антитела теплизумаб.

Они влияют на поверхность иммунных Т-клеток, уничтожающих клетки поджелудочной железы. Благодаря этому уменьшается аутоиммунная реакция. Лечение продолжается 14 дней и предполагает ежедневные внутривенные инъекции теплизумаба.

В ходе экпериментов Циельд получили 76 пациентов, имеющих вторую стадию диабета первого типа. Первая часть из них получила курс теплозимамаба, а вторая – плацебо, после чего они были объектами наблюдений в среднем на протяжении 51 месяца. Оказалось, что в группе лечения третья стадия диабета начиналась в среднем спустя 50 месяцев после исследования, а в группе плацебо – 25 месяцев.

Однако есть нюанс, потому что введение антител связано с рисками цитокинового шторма, инфекций и реакций гиперчувствительности. В силу этого медикам необходимо проявлять осмотрительность и постоянно следить за состоянием больных.

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