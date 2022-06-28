В Израиле одобрили план борьбы с заторами на дорогах

Правительство одобрило инициативу стоимостью 200 млн шекелей (58 млн долларов) по сокращению заторов на дорогах путем сокращения количества поездок на частных автомобилях, совершаемых государственными служащими, на один миллион в месяц в течение года.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Проект «Один миллион», получивший «зеленый свет» и подробно описанный в совместном заявлении премьер-министра Нафтали Беннета и министра транспорта Мейрав Михаэли, включает в себя шаги по улучшению общественного транспорта, отмене стимулов для частных автомобилей и увеличению количества работы на дому.

Михаэли сказала, что цель состояла в том, чтобы «перевернуть пирамиду» и поставить общественный транспорт на вершину, а не частные автомобили.

Согласно плану, планируется создать дополнительные 120 км полос для автобусов по всей стране и усилить контроль на дорогах; расширить автобусное сообщение; повысить безопасность водителей автобусов и предоставить им больше остановок для отдыха; улучшить условия работы водителей автобусов в рамках ведущихся переговоров.

Чтобы повысить стимулы к использованию общественного транспорта, новый пакет расширит действующее пособие на автомобиль — дополнительную сумму, добавляемую к зарплате автовладельцев, предназначенную для финансирования обслуживания транспортного средства, — на всех работников государственного сектора, независимо от того, владеют ли они автомобилем. Идея состоит в том, что люди, решившие отказаться от владения автомобилем, будут зарабатывать несколько сотен шекелей в месяц (в зависимости от ранга), которые они могут потратить по своему усмотрению.

Другие элементы плана включают поощрение совместного использования автомобилей, введение полисов страхования автомобилей, основанных на количестве пройденных километров, предоставление работникам государственного сектора возможности работать из дома и увеличение количества общественного транспорта до центров занятости.

Технические инструменты, такие как умные светофоры, должны быть интегрированы в транспортную инфраструктуру, чтобы уменьшить пробки, а государственные учреждения должны расширить цифровые услуги, чтобы уменьшить потребность граждан в их личном посещении.

Представитель министерства транспорта сообщил, что с министерством финансов достигнуто соглашение о выделении на программу 200 миллионов шекелей. Он сказал, что в свете широкой поддержки программы внутри министерства он не верит, что она будет сорвана из-за предстоящих выборов и смены правительства.

Ранее Курсор писал, что в следующем месяце стоимость бензина в Израиле снова вырастет. Стоимость бензина в Израиле напрямую зависит от стоимости нефти на мировом рынке, а также от курса доллара по отношению к шекелю.

Курсор также сообщал, что Израиль сделал еще один важный шаг к строительству метро. Правительство утвердило состав конкурсной комиссии на должность директора Дирекции метрополитена.

Еще напомним, что минфин и минтранс выделили 100 миллионов шекелей на модернизацию шоссе 90. Глава минфина Авигдор Либернма и глава министерства транспорта Мерав Михаэли собираются модернизировать шоссе 90, на котором часто происходят ДТП.