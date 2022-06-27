В следующем месяце стоимость бензина в Израиле снова вырастет

Стоимость бензина в Израиле напрямую зависит от стоимости нефти на мировом рынке, а также от курса доллара по отношению к шекелю.

Уже с первого июля стоимость бензина поднимется и перейдет планку в 8 шекелей.

Об этом сообщили на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

«С 1 июля цена на бензин поднимется и перейдёт планку в 8 шекелей. А по сути будет в районе 9 шекелей», — написали администраторы канала.

Напомним, что стоимость бензина в Израиле связана со стоимостью нефти на мировой рынке и курсом доллара. Поэтому, как предполагается, в скором времени может произойти скачок цен на топливо.

Ранее наш сайт писал, что рост экономики может продолжиться, несмотря на политические потрясения. Глава Банка Израиля Амир Ярон заявил, что экономика Израиля может продолжать расти на фоне политических потрясений, вызванных крахом правительства.

Кроме того, Курсор сообщал, что опрос показал, сколько израильтян довольны своим экономическим положением. Исследование Израильского института демократии показывает небольшой рост личного удовлетворения общества при правительстве Беннета. Ведущей неотложной заботой является стоимость жизни.

Еще напомним, что минфин и минтранс выделили 100 миллионов шекелей на модернизацию шоссе 90. Глава минфина Авигдор Либернма и глава министерства транспорта Мерав Михаэли собираются модернизировать шоссе 90, на котором часто происходят ДТП.