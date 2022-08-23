Скандал с Sunfrost: на заводе компании проводится санитарная инспекция

Sunfrost изначально пыталась скрыть проблему и отказывалась отзывать свою продукцию, но в ситуацию вмешался Минздрав.

Накануне Управление Минздрава Северного округа направило инспекторов продовольственной службы и участкового врача для проведения внезапных проверок на заводе Sunfrost. Это произошло после того, как были услышаны многочисленные жалобы потребителей, обнаруживших насекомых и улиток, а также части змей, птиц и крыс в упаковках замороженной зеленой фасоли.

В ходе проверки были изучены процессы производства и упаковки, а также документация на заводе. Особое внимание уделялось мерам, принимаемым для устранения возможности присутствия инородных тел в продуктах. Области улучшения были определены по всей технологической цепочке. Выводы и рекомендации будут направлены на завод в письменном виде.

Министерство здравоохранения заявило, что заводу будут помогать несколько экспертов для повторной проверки процессов производства, надзора и обеспечения качества.

Ранее Sunfrost заявила, что прекращает продажу всех бобовых продуктов в магазины на следующей неделе. Кроме того, компания соберет из магазинов все продукты из зеленой и желтой фасоли, в том числе те, которые не являются частью отзыва, начавшегося в понедельник.

Sunfrost извинилась за неудобства и страдания, причиненные клиентам, и пояснила, что «сбор всех бобовых продуктов осуществляется из-за ответственности и обязательств перед клиентами, а не из-за страха перед риском для здоровья».

Рами Леви, владелец крупной сети супермаркетов Rami Levy, сказал, что это может произойти на любом пищевом предприятии. Он добавил, что «эта продукция лежит на наших полках уже несколько десятков лет», а ведь чего-то подобного давно не было.

Эяль Мелис, генеральный директор группы «Тнува», которой принадлежит Sunfrost, добавил: «Мы приносим извинения потребителям и берем на себя полную ответственность. Мы проводим тщательную переоценку контроля качества на заводе с помощью экспертов из-за рубежа. Мы считаем, что опасности для здоровья населения нет. Приказ Минздрава об отзыве мы получили в прошлую пятницу, объявили об этом в субботу, а утром в воскресенье приступили к его выполнению».

«Мы приглашаем потребителей, которые приобрели бобовые продукты Sunfrost, связаться с нами и получить двойной кредит на покупку продуктов Sunfrost. Клиентам предлагается связаться с горячей линией обслуживания клиентов Sunfrost по телефону 1-800-282-844, чтобы получить кредитные ваучеры», — добавили в компании.

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Курсор сообщал, что в июле 2022 года продуктовый набор в Израиле подешевел на 15 шекелей (1,5%), по сравнению с прошлым месяцем. Средняя стоимость базовой корзины составила 948 шекелей.

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