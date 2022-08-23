Жалобы подействовали: власти увеличат количество автобусных рейсов в Иерусалим

В связи с многочисленными жалобы на сферу общественного транспорта минтранс наконец сообщил о грядущих изменениях и пообещал значительно улучшить сервис.

Национальное управление общественного транспорта пообещало добавить десятки новых рейсов по всей стране, а также улучшить обслуживание на десятках линий общественного транспорта в ультраортодоксальных скоплениях по всей стране.

Речь идет об улучшении качества обслуживания в больших масштабах в интересах населения. Деятельность по расширению линий велась в министерстве транспорта уже во времена предыдущего правительства, и наконец принесла свои плоды.

С начала следующего месяца увеличится число рейсов из Тверии в Иерусалим, например, из Кирьят-Аты и Раксима. Кроме того, минтранс увеличит количество рейсов из Хайфы в Иерусалим в ночное время.

Центральные линии также будут модернизированы, а сообщение с городом Реховот власти намерены существенно улучшить, и линии будут проходить через ультраортодоксальные общины в любое время дня. Также известно, что сообщение из города Нетания в Иерусалим будет удвоено в течение дня.

В минтрансе также пообещали, что совместно с местными органами власти обеспечат улучшение обслуживания и значительно расширят число линий на юге страны: расширение коснется линий из Ашдода, Бней-Брака, а также из Арада и Кирьят-Гата и в утренние и вечерние часы.

Депутат Кнессета Юрий Маклев сообщил пассажирам: «Мы понимаем очень большой спрос, поэтому каждое улучшение имеет большое значение для учебы и образования.

При этом, по словам депутата, это очень долгий процесс, который начался давно, а общественный транспорт имеет огромное значение для населения и является движущей силой сообществ по всей стране. На данный момент проводится процедура определения приоритетов бюджета вместе с местными властями.

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