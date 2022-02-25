В Израиле опубликовали свежую карту боев ВСУ против российских оккупантов

В сети распространяется карта, которая была создана израильтянами, иллюстрирующая последние бои в Украине. Видно, что российские оккупанты не смогли провести блицкриг. Украинские вооруженные силы дают достойный отпор.
Об этом сообщает телеграм-канал Голос Израиля.
Ранее редакция Курсора сообщала, что танк оккупантов на Оболоне переехал автомобиль с человеком внутри.
Кроме того, наш портал писал, что украинские военные попали в стоянку самолетов в Ростовской области.
Еще напомним, что под Гостомелем сожгли колонну российской военной техники.
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