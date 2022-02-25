Под Гостомелем сожгли колонну российской военной техники

Украинские войска продолжают защищать свою страну от российских оккупантов. И вот защитники смогли уничтожить колонную российской военной техники под Гостомелем.
Об этом сообщили на телеграм-канале «Реальная война».
Напомним, что вчера российские войска осуществил высадку десанта на аэродром в Гостомеле. Однако украинские военные и силы Национальной гвардии смогли отбиться и взять аэропорт под свой контроль. Было уничтожено три вертолета оккупантов.
Также Курсор сообщал, что украинские военные остановили превосходящие силы оккупанта на рубеже реки Тетерев.
Еще напомним, что в сети показали, как из Умани в сторону Молдовы едут автобусы с евреями.
Также редакция нашего сайта писала, что в Ровно российские оккупанты ракетами обстреляли аэропорт.
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