Под Гостомелем сожгли колонну российской военной техники

Российские войска снова попытались захватить Гостомель. Правда, на этот раз оккупанты использовали не десант, а пехоту с военной техникой. Однако украинские военные продолжают давать достойный отпор.

Украинские войска продолжают защищать свою страну от российских оккупантов. И вот защитники смогли уничтожить колонную российской военной техники под Гостомелем.

Об этом сообщили на телеграм-канале «Реальная война».

Напомним, что вчера российские войска осуществил высадку десанта на аэродром в Гостомеле. Однако украинские военные и силы Национальной гвардии смогли отбиться и взять аэропорт под свой контроль. Было уничтожено три вертолета оккупантов.

Также Курсор сообщал, что украинские военные остановили превосходящие силы оккупанта на рубеже реки Тетерев.

Еще напомним, что в сети показали, как из Умани в сторону Молдовы едут автобусы с евреями.

Также редакция нашего сайта писала, что в Ровно российские оккупанты ракетами обстреляли аэропорт.

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