В Израиле ощущается острая нехватка лицензированных ветеринаров

Помимо нехватки кадров, до сих пор не решена проблема и с заработной платой.

Между ветеринарными врачами и минздравом не утихает конфликт, начавшийся из-за нарушений условия трудовых договоров. Председатель профсоюза врачей-ветеринаров Михаэль Эттингер рассказал, что на сегодняшний день в стране наблюдается острый дефицит кадров, а также проблемы с зарплатой.

Об этом сообщает издание «Детали».

По его словам, из 3700 лицензированных ветеринаров в стране работают 2200, из них 120 состоят на общественной службе: в минздраве, министерстве сельского хозяйства, местных органах власти, системе безопасности и других инстанциях. Но врачей не хватает, например, в минздраве трудится всего 10 специалистов, а должно быть в три раза больше.

Помимо этого, ветеринары получают низкую зарплату. На госслужбе начальная ставка составляет 7.257 шекелей брутто и спустя 12 лет поднимается до 12.849 шекелей брутто. Но многие специалисты увольняются по истечению 5-летнего срока, несмотря на то, что многие годы потратили на обучение и получения опыта в данной сфере.

Михаэль Эттингер отметил, что Гистадрут не стал отстаивать интересы Ассоциации ветеринарных врачей из-за того, что они не столь многочисленны, как, например, профсоюз учителей.

«Курсор» писал ранее, что 15 ноября Ассоциация ветеринарных врачей объявила о бессрочной забастовке в службах санитарного контроля за продуктами министерства здравоохранения. Но Гистадрут отказался ее поддерживать, потому что она была объявлена явочным порядком, без соблюдения определенных правил.