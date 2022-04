В Израиле остановили продажу билетов на концерты российского музыканта Розенбаум

В Израиле остановили продажу билетов на концерты Александра Розенбаума, которые должны были состояться в июне в Хайфе, Беэр-Шеве и Тель-Авиве.

Согласно информации, на концертные залы оказывалось сильное давление со стороны украинской диаспоры.

Об этом сообщает телеграм-канал Израильские трудовые будни.

