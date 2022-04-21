Лига арабских государств призывает Израиль прекратить еврейские молитвы в мечети Аль-Акса

Лига арабских государств призвала Израиль прекратить еврейские молитвы на территории третьей по значимости святыни ислама в Иерусалиме, предупредив, что это является вопиющим оскорблением чувств мусульман, которое может спровоцировать более широкий конфликт.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
«Наши требования ясны, чтобы Аль-Акса и Харам аш-Шариф на всей его территории являются единственным местом поклонения мусульман», — заявил журналистам министр иностранных дел Иордании Айман аль-Сафади вместе с главой Лиги арабских государств Ахмедом Абул Гейтом после экстренного совещания в Аммане.
Гейт сказал, что Израиль нарушает многовековую политику, согласно которой немусульмане могут посещать комплекс Аль-Акса, третье по значимости священное место ислама после Мекки и Медины, но не молиться там.
Израильские лидеры заявили, что обеспечивают свободу вероисповедания для всех религий в Иерусалиме.
Район мечети Аль-Акса является наиболее уязвимым местом в многолетнем конфликте. Напряженность в этом году отчасти усилилась из-за того, что Рамадан совпал с еврейским празднованием Песаха.
«Эти нарушения являются вопиющим оскорблением и провокацией чувств мусульман, и они могут привести к циклу насилия, который угрожает безопасности и стабильности в регионе и мире», — говорится в заявлении Лиги арабских государств.
Всплеск насилия в Израиле и на палестинских территориях в последние недели вызвал опасения возобновления широкого конфликта.
Ранее Курсор писал, что семь палестинцев арестованы за то, что бросили коктейли Молотова на Храмовую гору. Израильская полиция арестовала семерых палестинцев из Восточного Иерусалима за то, что они предположительно бросили зажигательные бомбы из мечети Аль-Акса вчера во время столкновений с полицией.