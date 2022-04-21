Лига арабских государств призывает Израиль прекратить еврейские молитвы в мечети Аль-Акса

По их словам, в то время как Израиль ограничивал право мусульман, евреям-ультранационалистам, находящимся под охраной полиции, в разгар месяца мусульманского поста Рамадан разрешалось входить на территорию мечети Аль-Акса.

Лига арабских государств призвала Израиль прекратить еврейские молитвы на территории третьей по значимости святыни ислама в Иерусалиме, предупредив, что это является вопиющим оскорблением чувств мусульман, которое может спровоцировать более широкий конфликт.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

«Наши требования ясны, чтобы Аль-Акса и Харам аш-Шариф на всей его территории являются единственным местом поклонения мусульман», — заявил журналистам министр иностранных дел Иордании Айман аль-Сафади вместе с главой Лиги арабских государств Ахмедом Абул Гейтом после экстренного совещания в Аммане.

Гейт сказал, что Израиль нарушает многовековую политику, согласно которой немусульмане могут посещать комплекс Аль-Акса, третье по значимости священное место ислама после Мекки и Медины, но не молиться там.

Израильские лидеры заявили, что обеспечивают свободу вероисповедания для всех религий в Иерусалиме.

Район мечети Аль-Акса является наиболее уязвимым местом в многолетнем конфликте. Напряженность в этом году отчасти усилилась из-за того, что Рамадан совпал с еврейским празднованием Песаха.

«Эти нарушения являются вопиющим оскорблением и провокацией чувств мусульман, и они могут привести к циклу насилия, который угрожает безопасности и стабильности в регионе и мире», — говорится в заявлении Лиги арабских государств.

Всплеск насилия в Израиле и на палестинских территориях в последние недели вызвал опасения возобновления широкого конфликта.