Популярная марка одежды открывает в Израиле интернет-магазин

Крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой заявила об открытии онлайн-магазине в Израиле и рассказала про возможности платформы.

H&M – популярная шведская марка, что занимается выпуском одежды и товаров для дома запускает на следующей неделе в Израиле свой интернет-магазин.

Об этом сообщает «НЭП».

Новая платформа предоставит израильтянам возможность бесплатной доставки на всей территории страны при покупке товаров на сумму выше 199 шекелей. Магазин будет предлагать, как одежду для взрослых и детей, так и аксессуары для дома. Дизайн интернет магазина H&M не будет отличаться от остальных, которые работают в других странах.

Торговая сеть на первом этапе гарантирует доставлять товары покупателям в течение 7 рабочих дней. Если покупка будет составлять меньше 199 шекелей, то за доставку придется заплатить еще 30 шекелей. Возраст товара можно будет оформить через 21 день в магазине сети или через Почту Израиля.

«Курсор» писал ранее, что на 3-м этаже Дизенгоф-центра открылся первый официальный магазин LEGO в Израиле. Наборы LEGO всегда стоили приличную сумму, но в Израиле они обойдутся вам еще дороже.

Еще мы писали, что голландская сеть розничной торговли SPAR International заявила о том, что выходит на рынок Израиля. Первые магазины планируют открыться в стране уже в 2023 году.

Напомним, что на израильский рынок планирует выйти крупная австралийская фармацевтическая сеть Chemist Warehouse.