В Израиле откроют четыре новых пляжа: названы города

Израильские власти приняли решение об открытии четырех новых пляжей. Так, зоны отдыха появятся в Акко, Нетании, Неве-Яме и Тверии.

Об этом сообщает «11 канал«.

Форум властей прибрежных городов совместно с министерством внутренних дел Израиля разрабатывает новый план, предусматривающий открытие 50 новых пляжей в стране в течение пяти лет. Согласно директору Форума, создание нового пляжа обходится в 5 миллионов шекелей, а ежегодное содержание стоит 2 миллиона шекелей.

В настоящее время в Джиср-аз-Зарке производятся ремонтные работы на пляже, а в Бат-Яме скоро начнутся строительные работы по созданию нового пляжа.

«На пляжах все еще тесно, и мы думаем, что еще можно сделать. Но существуют барьеры, связанные со страхованием купающихся. Например, компенсация за утопление отбивает у властей желание принимать решение об открытии новых пляжей», — говорит директор Форума властей прибрежных городов.

Напомним, бюджет программы министерства охраны окружающей среды по очистке пляжей на 2022 год – самый крупный с начала реализации программы и составляет 16 млн шекелей. 78,4 процента пляжей в Израиле уже признали чистыми или очень чистыми. Об этом свидетельствуют данные индекса чистоты пляжей за вторую половину мая.

Также наш сайт информировал, что за 150 миллионов шекелей в Тель-Авиве продан участок у моря. Парковка у пляжа в Тель-Авиве площадью 750 квадратных метров была продана под застройку 2 200 квадратных метров для 20 квартир. Покупателями являются израильские застройщики Амос Лузон и Коко Овадий. Участок был продан частными владельцами через организованный процесс продажи по предложениям юристов, представляющих участников торгов.