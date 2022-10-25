150 миллионов шекелей: в Тель-Авиве продан участок у моря

Парковка в Тель-Авиве площадью 750 квадратных метров была продана под застройку 2 200 квадратных метров для 20 квартир.

В Тель-Авиве был приобретен участок в 750 квадратных метров на улице Ха-Яркон за 150 миллионов шекелей.

Покупателями являются израильские застройщики Амос Лузон и Коко Овадий. Участок на улице Ха-Яркон, 92 находится рядом с набережной и в настоящее время используется в качестве парковки. Но уже сейчас имеется утвержденный план застройки на 20 квартир в зданиях высотой не более шести этажей, чтобы не загораживать вид на море квартирам, расположенным дальше вглубь участка на востоке.

Налог на покупку по этой сделке составил 10 миллионов шекелей. Участок приобретает компания Haneviim Jerusalem K.L., принадлежащая Amos Luzon’ Property and Investments и Tomer Koko Investments, под руководством Коко Овадия и его сына Томера.

Участок был продан частными владельцами через организованный процесс продажи по предложениям юристов, представляющих участников торгов.

План застройки предусматривает строительство 2 200 квадратных метров в 20 квартирах, включая балконы, но не включая балконы на крыше, подвалы и подземную парковку. Участок находится к югу от отеля «Дан» и выходит на Лондонский парк.

Застройщики намерены начать строительство в первом квартале 2023 года.

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