В Израиле откроют три новых центра для переживших Холокост

Управление по правам переживших Холокост объявило, что в ближайшее время начнут работу новые информационные центры — в Холоне, Рамат-Гане и Модиине. Работники Управления будут приходить в центры один раз в месяц, чтобы ответить на вопросы лиц, переживших Катастрофу, выдать им необходимые документы, помочь в заполнении бланков.

Об этом сообщает «Детали«.

Информационный центр в Модиине откроется завтра, 22 февраля, а в Холоне и Рамат-Гане — в марте. Центры будут принимать посетителей в утренние часы.

Как сообщает Управление по правам переживших Холокост, открытие новых инфоцентров стало результатом плодотворного сотрудничества с местными органами власти. Всего на данный момент в Израиле функционируют 12 таких филиалов. В прошлом году центры были открыты в Тель-Хае и Петах-Тикве.

Напомним, что пережившим Холокост выделили почти 5,5 миллионов долларов. Благодаря Центру еврейских федераций Северной Америки по уходу за пережившими Холокост и Институту старения и травм было выделено почти 5,5 млн долларов пережившим Холокост и пожилым людям, получившим травмы.

Также «Курсор» писал о том, что десять стран поддержали проект на тему Холокоста «Память в гостиной». К проекту присоединились США, Ирландия, Словакия, Латвия, Германия, Испания, Швеция, Чехия и Нидерланды. Сотрудничество будет осуществляться совместно с командами Управления по правам лиц, переживших Холокост.

В Чешской Республике прошли первые мероприятия пилотного проекта «Память в гостиной», где выжившие в Холокосте рассказали свои истории старшеклассникам и студентам. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с чешскими школами и учителями, посетившими семинары на тему Холокоста в Яд Вашем.