Десять стран поддержали проект на тему Холокоста «Память в гостиной»

Выжившие в Холокосте поделятся со школьниками и студентами личными историями в рамках проекта «Память в гостиной».

Десять стран присоединились к проекту «Память в гостиной», который нацелен на общение выживших в Холокосте и студентов.

К проекту присоединились США, Ирландия, Словакия, Латвия, Германия, Испания, Швеция, Чехия и Нидерланды. Сотрудничество будет осуществляться совместно с командами Управления по правам лиц, переживших Холокост.

В Чешской Республике прошли первые мероприятия пилотного проекта «Память в гостиной», где выжившие в Холокосте рассказали свои истории старшеклассникам и студентам. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с чешскими школами и учителями, посетившими семинары на тему Холокоста в Яд Вашем.

В итоге тысячи молодых чехов впервые познакомились с историей Холокоста в рамках проекта. Цель проекта — охватить десятки тысяч студентов со всего мира, которые узнают о событиях Холокоста.

Встречи «в гостиных» будут проводить выжившие, говорящие на местных языках, и это облегчит связь и доступ молодежи к информации. Опрос, проведенный в Европе, показал, что каждый пятый человек (в возрасте от 18 до 34 лет) сказал, что никогда не слышал о Холокосте.

Министр социального равенства Мерав Коэн считает такие меры «наиболее эффективным способом борьбы с растущим антисемитизмом в мире. Благодаря системе образования мы хотим предоставить молодому поколению право слышать, переживать и учиться из первых рук». о личных и национальных историях выживших, которые до сих пор с нами. Благодарю ассоциацию «Память в гостиной» за плодотворное сотрудничество во всем важном деле».

Ранее Курсор писал, что Израиль одобрил проект документирования свидетельств выживших в Холокосте.

«Курсор» сообщал, что Институт Гете перенес проведение скандальной конференции о Холокосте.

Ранее продюсера CNN уволили за антиизраильские высказывания.